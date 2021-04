Portuguesa Shao Jieni a um passo de Tóquio2020

JN/Agências Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A portuguesa Shao Jieni qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da qualificação europeia feminina de ténis de mesa para os Jogos Olímpicos, ao derrotar a britânica Charlotte Carey 4-3, e carimba o passaporte para o Japão se vencer o próximo jogo.

A atleta lusa, número 63 mundial, esteve a vencer por 3-1, mas a 151.ª classificada do ranking mundial aumentou a velocidade do jogo nos três parciais seguintes e esteve a vencer por 10-6 na "negra", antes de Shao Jieni reagir e chegar ao 4-3 final (11-6, 10-12, 11-5, 12-10, 9-11, 7-11 e 13-11), no torneio que decorre no pavilhão multiusos de Guimarães, entre quarta-feira e domingo.

A jogadora, de 27 anos, vai defrontar nas meias-finais da segunda ronda a francesa Jia Nan Yuan, mesatenista que ocupa o 131.º posto do ranking mundial e que, nos quartos de final, venceu por 4-0 (16-14, 11-6, 11-7 e 11-5) a espanhola Maria Xiao, atleta nascida em Barcelona, que viveu na Madeira e representou Portugal até 2012, tendo estado nas reservas para os Jogos Olímpicos de Londres.

Caso vença o encontro agendado para as 10.30 horas deste sábado, Shao Jieni junta-se aos quatro mesatenistas já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio: Fu Yu, para o torneio individual feminino, e Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro para o torneio masculino por equipas, sendo dois destes atletas escolhidos para o torneio individual.

Se perder a meia-final diante de Jia Nan Yuan, a atleta dispõe ainda de uma terceira ronda de qualificação com 32 jogadoras, agendada para sábado e domingo, na qual também precisa de ser uma das finalistas para se apurar para Tóquio.