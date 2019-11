Portuguesas estreiam-se com vitória na qualificação para o Europeu

Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção feminina de basquetebol abriu, esta quinta-feira, a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021 com um triunfo caseiro sobre a Finlândia, por 71-48, em encontro da ronda inaugural do grupo D.

No Pavilhão Municipal de Guifões, em Matosinhos, Portugal, 28.º do ranking europeu, chegou ao intervalo a vencer por 33-27 e cavalgou para uma vantagem folgada sobre a congénere nórdica, 34.ª e portadora de cinco participações em Europeus.

Em termos individuais, a extremo Sofia Silva, com 17 pontos e nove ressaltos, foi a jogadora lusa mais valiosa, enquanto os 11 pontos da base Roosa Lehtoranta sobressaíram no conjunto escandinavo.

À procura de uma presença inédita no Eurobasket, Portugal partilha a liderança do agrupamento com a Bélgica, que venceu hoje na receção à Ucrânia (83-66) e somou os primeiros dois pontos, mais um do que finlandesas e ucranianas, com quem medirá forças no domingo em Kharkiv.

As nove primeiras classificadas de cada grupo, juntamente com as cinco melhores segundas, apuram-se para a fase final do Europeu feminino, a disputar em Espanha e França, entre 17 e 27 de junho de 2021.