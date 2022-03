Portugueses destacam-se nos campeonatos internacionais

JN Ontem às 22:18 Facebook

João Félix e Mário Rui contribuíram com assistências, enquanto Gonçalo Guedes e Tiago Tomás marcaram golos decisivos para Valência e Estugarda, respetivamente.

João Félix prolongou, este sábado, o bom momento de forma e voltou a ser decisivo, desta vez para o Atlético de Madrid sair vitorioso do campo do Rayo Vallecano (0-1). Depois do apuramento em Old Trafford, para a Liga dos Campeões, os "colchoneros" ganharam para a La Liga, com o avançado português a fazer a assistência que permitiu a Koke apontar o golo que valeria os três pontos.

Para além de João Félix, também Gonçalo Guedes se destacou ao marcar o golo do triunfo do Valência na casa do Elche (0-1).

Em Itália, o AC Milan aproveitou o empate do rival Inter (1-1 com a Fiorentina) e consolidou-se como líder da Serie A. Rafael Leão, titular, foi substituído aos 74 minutos, depois de Bennacer marcar o golo que derrotou o Cagliari (0-1). No segundo lugar continua o Nápoles, que derrotou a Udinese, por 2-1, com Mário Rui a fazer a assistência para o golo do empate.

Na Bundesliga, Tiago Tomás marcou aos 85 minutos, garantindo o triunfo na receção ao Augsburgo (3-2), que resgata o Estugarda para fora da zona perigosa da classificação. No topo, o Bayern Munique goleou o Union Berlin (4-0, com dois golos de Lewandowski), voltou às vitórias depois de dois empates consecutivos e consolidou a liderança.

Já em Inglaterra, Cédric Soares ajudou o Arsenal a derrotar o Aston Villa (0-1) para o campeonato. Por seu lado, o Chelsea bateu o Middlesbrough (0-2) e apurou-se para as meias-finais da FA Cup.