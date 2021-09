Portugueses discutem acesso à final de pares do Braga Open

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:59 Facebook

Nuno Borges ao lado de Francisco Cabral e Jaime Faria em dupla com Luís Faria vão discutir entre si a passagem à final de pares do Braga Open.

No meio das (ainda) muitas incertezas, há uma garantia: a final de pares do Braga Open vai ter a presença de uma dupla portuguesa. Esta quinta-feira, Nuno Borges/Francisco Cabral e Jaime Faria/Luís Faria garantiram presença nas meias-finais e vão discutir entre si uma vaga pelo momento de todas as decisões.

A jogarem lado a lado pela nona vez e já com um título no currículo, Borges e Cabral derrotaram o argentino Andrea Collarini e o holandês Mark Vervoort por 7-6(4) e 6-2, enquanto Faria e Faria (convidados pela organização) beneficiaram da desistência dos primeiros pré-designados, Sadio Doumbia e Fabien Reboul, para seguirem em frente.

Em singulares, o segundo cabeça de série Taro Daniel (111.º do ranking ATP) ultrapassou tranquilamente o ex-top 40 Robin Haase (atual 223.º), por 6-3 e 6-1, e marcou encontro com Nikolas Sanchez Izquierdo. Vindo da fase de qualificação, o número 350 do ranking superou o argentino Andrea Collarini (246.º) por 7-5 e 6-2.

Nos restantes jogos, Nikola Milojevic teve de suar, salvou seis match points e venceu o jovem qualifier Santiago Fa Rodriguez Taverna por 3-6, 6-3 e 7-5. O próximo adversário do sérvio será o alemão Cedrik-Marcel Stebe (ex-top 80 e atual 170.º), que liderava por 6-1 quando Michael Vrbensky (321.º) desistiu devido a uma lesão nas costas.