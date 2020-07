Portugueses em ação: os jogos dos quartos-de-final da Liga Europa

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:30 Facebook

Os restantes jogos dos oitavos-de-final realizam-se a 5 e 6 de agosto, com a restante fase final a ser disputada entre 10 e 21 de agosto.

Quartos-de-final:

-Shakhtar Donetsk/Wolfsburgo - Basileia/Eintracht Frankfurt

- Manchester United/Lask Linz - Copenhaga/Basaksehir

-Inter de Milão/Getafe - Bayer Leverkusen/Rangers

-Wolverhampton/Olympiacos - Sevilha/Roma

Meias-finais:

-Vencedor do Wolverhampton/Olympiacos - Sevilha/Roma - Vencedor do Manchester United/Lask Linz - Copenhaga/Basaksehir

- Vencedor do Inter de Milão/Getafe - Bayer Leverkusen/Rangers - Vencedor do Shakhtar Donetsk/Wolfsburgo - Basileia/Eintracht Frankfurt

A armada portuguesa na Liga Europa entra em campo a partir de 5 de agosto. O Manchester United de Bruno Fernandes tem caminho aberto para os quartos-de-final, tendo vencido o Lask Linz por 5-0 no primeiro jogo da eliminatória. O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo ainda têm de jogar a segunda mão frente ao Olympiacos de Pedro Martins, tendo vantagem graças à regra do golo fora, depois de ter empatado 1-1 na Grécia.

OShakhtar Donetsk de Luís Castro venceu o Wolfsburgo por 2-1 na primeira mão e está bem encaminhado para se apurar para os quartos-de-final. A Roma de Paulo Fonseca vai ter de ultrapassar o Sevilha de Rony Lopes e o Eintracht Frankfurt de André Silva tem pela frente o Basileia, tendo sido derrotado por 3-0 na primeira mão.

Os quartos-de-final vão ser disputados inteiramente na Alemanha, com a final a ser realizada no Stadion Köln, na cidade de Colónia, a 21 de agosto.