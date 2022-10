Portugueses em Paris confiantes num bom resultado do Benfica

Rui Farinha, em Paris Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo da Liga dos Campeões desta terça-feira, entre o PSG e o Benfica, é o principal cartaz do dia da Rádio Alfa, ponto de encontro dos emigrantes portugueses em França.

No ar desde 1987, a Rádio Alfa, em Paris, é a única de língua portuguesa que cobre a totalidade da região de Paris. Há 35 anos que presta um serviço inestimável à comunidade lusa e, nesta terça-feira, não vai haver exceções. A partida da Liga dos Campeões, entre o PSG e o Benfica, é o principal cartaz do dia. "Há uma efervescência incrível, toda a gente vai estar ligada. Os computadores que gerem o site vão rebentar", brincou Manuel Alexandre, de 53 anos, responsável pelo desporto na rádio, em conversa com o JN. A atmosfera entre os emigrantes é positiva. "Os portugueses estão confiantes para o jogo, acham que o Benfica vai fazer um bom resultado sobretudo depois de terem visto a partida da Luz", acrescentou.

Localizada nos arredores da capital francesa, a Rádio Alfa coloca em contacto os portugueses na região. De tal modo que, por vezes, a rádio deixa de ser rádio e passa a ser um ponto de recolha de informações. "Somos um pouco de Portugal em França, no fundo. Quando precisam de escolher um restaurante ou de saber informações sobre viagens, os ouvintes ligam para aqui. Na pandemia, também foi um pouco assim, eles, por exemplo, queriam saber se podiam viajar para Portugal. Nós somos um ponto de referência, quando não sabem de algo ligam", explicou o profissional, natural do Bombarral, a trabalhar em França desde 1994. O auditório luso é vasto. "É superior a 400 mil ouvintes na região de Paris e agora com rádio digital somos ouvidos também em Lyon, Estrasburgo e em Lille".

PUB

O objetivo é servir um "grande público". "Trabalhar aqui como português é fantástico, fazemos aquilo que gostamos, há uma verdadeira identidade. Os ouvintes querem ouvir a língua portuguesa e participam através do WhatsApp nas emissões, há uma interação enorme. Existe sempre boa disposição e um sorriso nos lábios".

Tal como sucede no país natal, o futebol gera verdadeiras ondas de paixão. "As pessoas reagem se não gostam. Se, por exemplo, não passamos um relato de um jogo do Sporting ou do F.C. Porto, é porque a rádio é toda do Benfica. Se não passamos do Benfica é porque somos do Sporting (risos)... À sexta-feira, por exemplo, não transmitimos jogos porque temos uma emissão de fado. As únicas exceções são duelos da seleção portuguesa ou um clássico do futebol português".

A Rádio Alfa, que tem mais de 20 profissionais a trabalhar em full time, tem um acordo com a Antena 1. "Os relatos de futebol são todos da Antena 1 e eu costumo dizer aos meus colegas da Antena 1 que eles têm quase mais ouvintes em Paris do que em Portugal. Em França, todos conhecem os nomes dos relatores, dos comentadores e até das pessoas que fazem as emissões. O desporto é um verdadeiro pilar".