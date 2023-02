Portugueses melhoram classificações no Mundial de esqui nórdico

JN/Agências Hoje às 15:02 Facebook

Os portugueses José Cabeça e Filipe Cabrita terminaram a prova de 10 km estilo livre no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, na Eslovénia, no 22.º e 57.º lugares, respetivamente, e melhoraram os resultados de Oberstdorf 2021.

No seu segundo Mundial, José Cabeça, de 26 anos, natural de Évora, há três meses a treinar na Noruega, surpreendeu há dois anos ao abrir a vaga portuguesa Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, na prova de 10 km estilo livre, quando cortou a meta no 48.º lugar na Alemanha. Hoje foi 22.º classificado, na Eslovénia.

O algarvio Filipe Cabrita, de 43 anos, a disputar o seu terceiro Campeonato do Mundo, também melhorou o desempenho, do 76.º posto em Oberstdorf 2021 para o 57.º lugar em Planica.

A prova de qualificação de cross-coutry foi ganha pelo islandês Albert Jonsson, que fez o percurso em 26.47,1 minutos, menos 3.34,4 minutos do que José Cabeça e menos 10.58,9 minutos face a Filipe Cabrita.

O brasileiro Manex Silva foi o segundo a terminar a prova e o arménio Spartanak Voskanyan foi terceiro.

A final dos 15 km estilo livre não vai contar com nenhum representante português, uma vez que se apuram apenas os primeiros 10 classificados.

Os atletas lusos voltam a estar em prova na quinta-feira, no sprint clássico, e dia 26 de fevereiro, no sprint clássico por equipas.

O Campeonato do Mundo de esqui nórdico decorre até 5 de março em Planica, na Eslovénia, onde competem os dois esquiadores portugueses.