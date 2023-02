Possíveis adversários do Sporting na Liga Europa

JN Hoje às 23:14 Facebook

O Sporting, que não é cabeça de série, já conhece os adversários que podem sair no próximo sorteio da competição, que decorre na sexta-feira, às 11 horas em Nyon. A eliminatória dos oitavos de final está agendada para 9 e 16 de março. No plano teórico, os ingleses do Arsenal podem ser o oponente mais complicado.

Cabeças de série e possíveis adversários do Sporting:



Arsenal (Inglaterra)

Betis (Espanha)

Fenerbahçe (Turquia)

Ferencváros (Hungria)

Feyenoord (Países Baixos)

Friburgo (Alemanha)

Real Sociedad (Espanha)

Union Saint-Gilloise (Bélgica)



Não cabeças de série:



Sevilha (Espanha)

Sporting (Portugal)

Juventus (Itália)

Leverkusen (Alemanha)

Union Berlin (Alemanha)

Man United (Inglaterra)

Roma (Itália)

Shakhtar (Ucrânia)