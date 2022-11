Poster da Seleção Nacional grátis esta quinta-feira com o JN

JN Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN vai oferecer um poster da Seleção Nacional, esta quinta-feira, 24 de novembro, no dia em que Portugal se estreia na competição, frente ao Gana. Uma oferta na compra do jornal e que não pode ser comercializada separadamente.

O poster que será distribuído com a edição do "Jornal de Notícias" tem 60 cm de largura por 40 cm de altura.

Portugal estreia-se amanhã no Mundial do Catar e o JN oferece aos leitores um poster da equipa das quinas, complementado com todos os dados do selecionador Fernando Santos e dos 26 jogadores selecionados para a prova.

PUB

Conheça ainda os 32 finalistas e o seu percurso em campeonatos do Mundo, bem como o calendário completo da competição e os oito estádios disponibilizados pelo Catar para os jogos.