Poster gigante de Cristiano Ronaldo retirado de Old Trafford

Um poster gigante de Cristiano Ronaldo está a ser retirado esta quarta-feira do estádio Old Trafford. Na sequência da entrevista do avançado, onde critica o clube e os representantes, os "red devils" tomaram uma atitude que pode dar significar que a saída de CR7 está mais próxima.

Nas imediações de Old Trafford, havia um poster gigante onde homenageava os míticos números 7 do Manchester United. Esta quarta-feira, os trabalhadores do clube começaram a retirá-lo, sendo que Cristiano Ronaldo era uma das figuras principais do mesmo.

Veja as imagens: