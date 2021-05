Poster gigante grátis esta sexta-feira com o JN

JN Hoje às 18:37 Facebook

O Jornal de Notícias vai distribuir, de forma gratuita, com a sua edição desta sexta-feira, 14 de maio, um poster gigante do campeão nacional de futebol, o Sporting.

A recordação, em formato alargado e em papel couché (81X61 cm), é uma oferta com a compra do seu jornal. Além da imagem da equipa vitoriosa que ficará para a história, poderá ainda conhecer, no verso do poster, dados estatísticos sobre a formação campeã nacional. O desempenho dos jogadores ao longo da época, o 11 mais utilizado, o número de troféus conquistados pelos verdes e brancos nos últimos anos e as classificações da equipa nas últimas épocas. Não perca, esta sexta-feira, grátis, com o seu Jornal de Notícias.