Poster gigante do vencedor da Taça de Portugal grátis esta terça-feira com o JN

O Jornal de Notícias vai distribuir, de forma gratuita, com a sua edição desta terça-feira, 4 de agosto, um poster gigante do vencedor da Taça de Portugal, o F. C. Porto

A recordação, em formato alargado e em papel couché (81X61 cm), poderá ser adquirida com a compra do seu jornal. Além da imagem da equipa, poderá ainda conhecer, no verso do poster, o percurso do vencedor da prova até à final, bem como o palmarés da equipa portista.

Não perca, esta terça-feira, grátis, com o seu Jornal de Notícias.