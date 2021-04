Postos de trabalho no futebol profissional aumentaram durante pandemia

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

A Liga de Clubes revelou esta quinta-feira, no anuário do futebol profissional português, que houve um crescimento de 20,7% em postos de trabalho na temporada 2019/20, de 2621 para 3163, em plena pandemia de covid-19.

A quarta edição relatório produzido pela EY, empresa especialista em auditoria e assessoria, numa parceria com a Liga Portugal, dá conta de uma subida substancial a nível de empregos e justifica como o futebol nacional foi importante para a "contribuição de cerca de 494 milhões de euros para o PIB português (0,26%)".

Ao todo, o organismo e as sociedades desportivas da Liga e Liga 2 "geraram 750 milhões de euros (ME) em volume de negócios".

Segundo os dados apresentados, "o futebol profissional cresceu de 2621 postos de trabalho diretos para 3163, traduzindo-se no já referido aumento de 20,7% na empregabilidade, em comparação com a época 2018/19, muito por culpa do "aumento dos funcionários e jogadores" do principal escalão, com os atletas a serem "os agentes desportivos com a maior fatia remuneratória (244 ME)".

Os 496 ME gerados para o PIB nacional representam uma diminuição de 10%, face ao verificado na temporada anterior, devido à situação pandémica, tal como "a produção de mais 142 ME em impostos para o Estado português", menos cerca de 8 ME.

O relatório dá conta das receitas verificadas na I Liga, fixadas em 18 ME, sendo que, pelo quinto ano consecutivo, "foi obtido um resultado líquido positivo (1,1 ME), tendo libertado 7,8 ME para distribuir pelas Sociedades Desportivas".

Para o presidente do organismo, a "coragem" do futebol profissional, concretamente da Liga, foi determinante para terminar a época transata, suspensa para combater a pandemia, ao contrário do segundo escalão, que foi dado como concluído a 11 jornadas do fim.

"É preciso, mesmo assim, e perante todas as contrariedades, enaltecer o aumento dos postos de trabalho, falando apenas de forma direta. Naturalmente, a indústria ressentiu-se e contribuiu valores abaixo do período homólogo, mas que, ainda assim, nos revela um impacto menor do que seria esperado", resumiu Pedro Proença, citado pelo sítio oficial da entidade.