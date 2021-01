Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:17 Facebook

Sporting e Rio Ave vão empatando (1-1), no Estádio José Alvalade, em jogo que abre a 14.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves, nos minutos finais da primeira parte, foi o autor do primeiro golo do jogo. Gelson Dala, já na segunda parte, colocou tudo empatado.

GOLO - Pedro Gonçalves (42 minutos)

GOLO - Gelson Dala (61 minutos)