Nuno Barbosa Hoje às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Gonçalves voltou a ser o herói do Sporting, desta feita frente ao Moreirense. Em duelo da oitava jornada da Liga, disputado em Alvalade, o médio também conhecido por Pote apontou dois golos, além de mandar uma bola aos ferros - tal como fez Sporar na primeira parte -, oferecendo os três pontos aos leões, que chegaram a estar em desvantagem no marcador.

Foi uma vitória com reviravolta, mas o Sporting continua a ser a única equipa da Liga sem qualquer derrota na prova. Para manter esse dado estatístico, os leões de Rúben Amorim tiveram de saber sofrer, frente a um Moreirense que se adiantou no marcador, logo aos três minutos, com um autogolo de Neto.

Pouco depois, aos 8m, Pedro Gonçalves entrou em cena para restabelecer a igualdade, num lance com muitos ressaltos à mistura, sendo que, antes de entrar na baliza, a bola ainda bateu num cotovelo do médio leonino. Os árbitros e o VAR nada assinalaram e o camisola número 28 do Sporting festejou, nessa altura, o oitavo golo no campeonato.

Já na segunda parte, chegou aos nove, aqui contando com uma preciosa "ajuda" do guarda-redes do Moreirense, que foi muito mal batido. Decorria o minuto 76 e o Moreirense não foi mais capaz de marcar e saiu de Alvalade sem qualquer ponto na mão.

Pote foi eleito homem do jogo e, na entrevista rápida à Sport TV, confessou que "é um orgulho especial". "O futebol vive de golos, eu gosto de marcar golos, mas o importante é a equipa estar bem e fazermos a nossa caminhada. Trabalho para dar o meu melhor todos os dias. Todos os jogos são complicados, os adversários começam a analisar bem, o nosso estilo de jogo e o próximo será diferente. Este resultado dá-nos muita confiança, vamos continuar a trabalhar todos os dias para melhorar e estamos à espera de ter o público nos estádios para que possam desfrutar do nosso futebol", explicou o melhor marcador do campeonato.

Veja, agora, o resumo do Sporting 2-1 Moreirense: