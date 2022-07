Pote dá lição e pode ser arma também no miolo

Melhoria no jogo do Sporting deve levar o treinador a aproveitar jogador como reforço da posição.

Bastaram 20 minutos e um recuo no campo para conceder outra qualidade ao jogo leonino e deixar a ideia de que Pedro Gonçalves é a última arma à disposição de Ruben Amorim para o miolo da equipa em 2022/23.

O técnico, que viu partir Palhinha, Daniel Bragança lesionar-se e Matheus Nunes a tentar evitar, até ao momento, uma saída que parece provável, terá apenas Ugarte e Morita como soluções no miolo. Isto, além dos jovens Dario Essugo e Mateus Nunes.

Um contexto que vai certamente influenciá-lo a contar com "Pote", habitual titular no ataque, para a função mais interna no meio campo. E o motivo é simples: diante do Sevilha ficou evidente, em apenas poucos minutos, a subida qualitativa da equipa face à ação do médio no lugar que conhecia em Famalicão.

Primeiro isolou Edwards, que falhou o alvo, já depois de tirar o guarda-redes do caminho (76 m), quatro minutos depois arriscou um remate que saiu perto do poste e a seguir assistiu Paulinho para o golo do empate (82 minutos), o que levou o troféu para as penalidades. Minutos de luz no jogo dos leões e que devem fazer pensar o treinador.

Noutro âmbito, o Brest estará interessado em Slimani, avançado que não entra nas contas do técnico. A notícia foi revelada pela imprensa de França. Mas o salário do argelino - três milhões euros anuais - pode dificultar a operação.