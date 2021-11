Pote deixa leões na frente ao intervalo

Dois golos de Pote e um de Paulinho deixam o Sporting à frente no marcador ao intervalo do jogo contra o Besiktas, a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões.

O jogo até começou com uma contrariedade para os homens de Ruben Amorim, porque aos 17 minutos Porro teve de sair lesionado para dar lugar a Ricardo Esgaio.

A lesão não abalou os leões que chegaram à vantagem aos 31 minutos, com uma grande penalidade de marcada por Pedro Gonçalves.

O jogo continuou com ascendente do Sporting que duplicou a vantagem, novamente por Pote, com assistência de Matheus Nunes.

Paulinho, que tinha mandado uma bola à barra, desculpou-se com um belíssimo golo de fora da área, com direito a passe de Ricardo Esgaio.

A continuar assim os leões condenam o Besiktas à eliminação e garantem, pelo menos, a Liga Europa.