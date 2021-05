Pote estreia-se nos convocados da seleção nacional

JN Hoje às 21:05 Facebook

A grande novidade na convocatória divulgada esta quinta-feira por Fernando Santos para o Euro2020 é a chamada do sportinguista Pedro Gonçalves, que se consagrou no dia anterior como melhor marcador da Liga, e se estreia na chamada à seleção nacional.

"Quero aproveitar para felicitar o Sporting, desde a direção aos roupeiros e toda a gente que trabalha no clube, pela conquista do campeonato nacional. Depois também, não me podia deixar de congratular com um dos meus clubes do coração ter subido à Liga, o Estoril", enalteceu o selecionador nacional, na conferência de imprensa que se seguiu à divulgação dos 26 convocados de Portugal.

Sobre aposta em Pedro Gonçalves para o Europeu, Fernando Santos considerou que o jogador "pode dar à seleção nacional o mesmo que deu ao Sporting durante a época". "Não o tendo visto em contexto de seleção tenho todas as informações mais do que necessárias e visualizações que fiz, quer ao vivo, quer em vídeo do Pedro e também do Rui [Silva], tenho-as comigo. E tenho uma outra vantagem, na última convocatória que fiz ele também estava no grupo dos eleitos, mas não íamos poder ter tempo para conhecer melhor os jogadores e perceber melhor o que queríamos, e nessa altura levámos já dois jogadores que estavam nessa mesma condição. Nessa altura entendi que não era a altura certa, nesta entendi que sim por tudo o que fez e pela qualidade. O meu primeiro critério é a qualidade e é por isso que está aqui", acrescentou.

E complementou: "O Pedro Gonçalves já está nesta lista de possível convocados, de forma mais forte, desde a última convocatória. Até aí estivemos a ver. Fez uma boa época no Famalicão, depois fomos analisando critérios de outra ordem. Foi um jogador que fomos observando no Sporting, o evoluir da própria equipa e a performance dele. Dois chegaram mais cedo do que o Pedro, o Palhinha e o Nuno, mas ele já fazia parte dessa lista de análise. Eu várias vezes fui ao estádio vê-lo. Na última convocatória já esteve muito perto de poder entrar. Ontem quando saí daqui o Pedro estava seguramente nesta lista. o jogo da noite não teve influência nenhuma para a convocatória".

Portugal um dos candidatos

Para o selecionador nacional o facto de Portugal ser campeão europeu em título não o torna automaticamente o principal favorito. E justificou: "Não faz nada. Sermos campeões europeus em 2016 deixa-nos muito satisfeitos e orgulhosos. Sabemos que o povo português vai estar a apoiar-nos, não tão perto como gostaríamos, mas vai estar como esteve em 2016 [Europeu] e em 2019 [Liga das Nações], e também em 2018 [Mundial]. Esse apoio, e o que é a nossa determinação e o valor desta equipa, em quem confio muito, o que nos leva é a ter o mesmo compromisso que em 2016. Quando ninguém esperava, nós assumimo-nos como candidatos à conquista do título e é isso que vamos continuar a fazer. Estamos lá para isso, depois os jogos e o que for acontecendo ao longo da prova, vamos ver. Tenho uma grande confiança nos meus jogadores e parto com a convicção de que Portugal é um dos candidatos a conquistar esta prova".

A chamada de três centrais em vez de quatro também foi abordada. "O Danilo é o médio da Seleção. Quer o Danilo, quer o Palhinha, quer o William Carvalho, se for essa a necessidade, poderão atuar nessa posição. Agora não vamos colocar o Danilo como central, não fazia nenhum sentido. O Danilo já participou nas duas conquistas do futebol português a nível internacional e sempre o vi como médio. Se a pergunta é se há jogadores polivalentes que têm essa capacidade de poderem jogar na posição de central, sim. Esta foi uma opção. Já aconteceu noutras ocasiões. Levar três já tinha acontecido", explicou Fernando Santos.

O técnico nacional adiantou ainda que a convocatória ficou pronta na quarta-feira ao final do dia. "Depois de sete ou oito horas de conversa e discussão com os meus adjuntos sobre quais eram as melhores opções perante o modelo de jogo que esperamos apresentar e que temos planeado e também aquilo que será a nossa forma de jogar, fomos procurando encontrar as soluções que eram as melhores. E às cinco horas da tarde quando saímos era esta a lista que tinha feito, portanto, é com esta lista que vou seguir", frisou.

Otávio e mais sete ou oito em equação

A possibilidade de chamar o médio Otávio, do F. C. Porto, também esteve em cima da mesa. "Não foi só o Otávio, havia sete ou oito jogadores, por isso demorei tantas horas a analisar quem ia para esta convocatória. Se ela fosse simples, bastava-me ter chegado há um bocadinho, escrevia os nomes e dava a lista e estava despachado", anotou.

E continuou: "As convocatórias não resultam de uma análise de um dia, dois ou três. São prolongadas e depois vamos seccionando. Chegamos ao dia de ontem de manhã [quarta-feira] e ainda tínhamos 30 e tal jogadores. Podíamos levar 26, portanto, partimos de uma base de 23, de uma convocatória normal, e a esses 23 acrescentei outros três que têm a ver com a polivalência, com o que me podem dar, com as características serem diferentes ou não. E a escolha recaiu nestes. Se fosse falar de um caso particular de um jogador, teria de falar dos outros sete ou oito. E isso não é tão importante, pois mesmo assim ia deixar alguns de fora".

"E se há coisa que sou é grato aos jogadores. Há jogadores que estiveram no apuramento e não estão aqui, e não é porque deixei de confiar neles ou não acredito neles ou porque acho que não têm qualidade. Cada convocatória é diferente e temos de fazer isto. Compete-me a mim escolher 26 e escolhi estes", complementou Fernando Santos.

O selecionador de Portugal garantiu também que Diogo Jota, que se lesionou no Liverpool, está apto e dia 27 estará a treinar com os atletas.

Onze campeões europeus na convocatória

Nos 26 escolhidos estão onze jogadores campeões europeus em 2016, um número que, de alguma forma, surpreendeu o treinador nacional. "Não achava que fossem tantos os campeões europeus nesta lista. São mesmo onze? É sinal de havia jovens naquela equipa. E havia. São jogadores que estão agora na idade madura como futebolistas, com exceção de alguns, jogadores de top, com Moutinho e Ronaldo, de quem qualquer selecionador não prescinde. Esta equipa não tem nada a ver com a equipa de 2016", realçou.

Quanto à estrela maior da equipa lusa, Cristiano Ronaldo, Fernando Santos diz não saber se este será o último europeu do avançado. "Com o Ronaldo é sempre difícil pensar dessa forma, aquilo é uma máquina. Ele tem muito cuidado com ele em todos os aspetos, cuida-se muito bem. Eu joguei com o Torres e ele tinha 42 anos e ainda ontem [quarta-feira] vimos um jogador, é guarda-redes, vencer a Taça de Itália com a mesma idade. Vai depender dele, mas não podemos dizer sim ou não. Acredito que vá estar no Mundial2022. Depois vai depender dele, não sou capaz de responder a isso". finalizou.