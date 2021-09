Pote, Inácio, TT e Ugarte não vão a jogo no Clássico

Bernardo Monteiro Hoje às 19:11 Facebook

Na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-F. C. Porto, a contar para a quinta jornada da Liga, Ruben Amorim adiantou que Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, Tiago Tomás e Ugarte não irão defrontar os dragões. O técnico leonino afirmou ainda que este jogo deveria ter sido adiado devido aos compromissos das Seleções que condicionaram a preparação.

"Não faz muito sentido o Clássico nesta altura, o selecionador também já o disse. O F. C. Porto foi prejudicado no sentido em que teve jogadores com viagens mais longas pelas Seleções, mas não há favoritismos, é 50/50. É uma oportunidade para ver os miúdos em ação. Já houve jogos em que o F. C. Porto esteve melhor e nós ganhamos e vice-versa, tudo pode acontecer", afirmou Amorim.

Quanto às ausências do Clássico o técnico afirmou que Pedro Gonçalves também deverá falhar o jogo com o Estoril (Liga) e com o Ajax (Liga dos Campeões). Em sentido contrário Coates poderá integrar o onze inicial. "O Seba já joga com dores desde que foi operado ao joelho, mas eu sei que vai ser opção. Tenho a certeza que o Coates poderá jogar, pelo que conheço dele", garantiu o treinador leonino.

Quanto ao novo reforço, o espanhol Sarabia, Ruben Amorim só tem palavras boas para o descrever. "Ele vai ser opção para este jogo. Traz assistências, golos e pode jogar por dentro ou por fora. é mais um jogador que traz muita qualidade ao plantel", afiançou.

Quanto à responsabilidade neste duelo Amorim não tirou peso à sua equipa garantindo que o facto de ter de apostar em jovens para colmatar as baixas não será desculpa. "Se agora que temos a Liga dos Campeões vamos mudar a nossa forma de ver as coia algo está mal. A nossa aposta em jovens vai permitir que o Tiago Ferreira possa ser convocado e jogar, que o Gonçalo Esteves possa entrar na convocatória e jogar. Se houver consequências cá estarei para as assumir", concluiu o treinador dos leões.