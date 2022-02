Pote já trabalha no relvado e aponta ao Manchester City

JN/Agências Hoje às 12:18 Facebook

Com o médio ofensivo aparentemente recuperado, Ruben Amorim fica com todo o plantel à disposição para o duelo com o colosso inglês, nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Pedro Gonçalves marcou, esta segunda-feira, presença no treino do Sporting. O jogador, recorde-se, limitou-se a fazer ginásio na passada semana, depois de ter saído do encontro com o Famalicão com queixas físicas, e falhou o último clássico com o F. C. Porto.

Pote deverá assim ser opção para a receção ao Manchester City (amanhã, 20 horas), na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

No treino, foi visível a boa disposição no grupo, com Rúben Amorim a participar num dos meinhos, com Daniel Bragança, Porro, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Luís Neto, Marcus Edwards, Ugarte, Matheus Nunes e Gonçalo Inácio.