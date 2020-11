Pote lesionou-se num joelho e falha jogo da Taça de Portugal

Nuno Barbosa Hoje às 19:36 Facebook

Rúben Amorim não vai poder contar com o melhor marcador do campeonato no jogo desta segunda-feira (21.15 horas), frente ao Sacavenense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, lesionou-se num joelho, no decorrer de uma das últimas sessões de trabalho do Sporting e fica de fora das opções para a deslocação ao Estádio Nacional do Jamor, palco do jogo com o Sacavenense.

Ainda assim, de acordo com o que revelou o treinador adjunto, Emanuel Ferro, na conferência de Imprensa deste domingo, que serviu de lançamento a esse duelo da Taça, Pote "está a ser avaliado", mas a estrutura do futebol leonino acredita que "não é nada de grave" e, portanto, o problema do goleador "será rápido de resolver".

Igualmente de fora desta partida ficarão Gonzalo Plata, que acusou positivo à covid-19 no regresso da seleção do Equador, e Luiz Phellype que, conforme adiantou ao JN, ainda não se encontra em condições de ir a jogo, apesar de estar na fase final da recuperação à operação num joelho.