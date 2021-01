Pote leva um jogo de castigo e está disponível para defrontar o Benfica

Nuno Barbosa Hoje às 21:42 Facebook

Pedro Gonçalves foi expulso na final da Taça da Liga, em Leiria. O melhor marcador do campeonato foi punido com um jogo de castigo e uma multa de 1530 euros. Pote falha o jogo desta terça-feira, no Bessa, mas estará apto para defrontar o Benfica, na jornada seguinte.

Pedro Gonçalves foi expulso por "Injúrias e ofensas à reputação". O relatório do árbitro Tiago Martins explica, assim, o que se passou: "Após o arbitro assinalar uma falta virou-se para este e disse 'és uma vergonha não apitas nada'. Após ter sido expulso passou junto ao banco do Braga e proferiu umas palavras impercetíveis à equipa de arbitragem provocando uma reação do banco do Braga".

Recorde-se que esta foi a segunda expulsão de Pedro Gonçalves na presente temporada, mas a primeira com vermelho direto.