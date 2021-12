Pote mesmo em crise não está longe de 2020/21

André Bucho Hoje às 23:12 Facebook

Seis jogos consecutivos sem marcar são a segunda maior seca, mas a média de golos até é animadora.

Melhor marcador do campeonato na temporada 2020/21, Pedro Gonçalves atravessa um período de seca de golos. O atacante do Sporting não marcou em nenhum dos últimos seis encontros, série que é o segundo pior registo desde que vestiu a camisola verde e branca - máximo de sete jogos. Inclusive, o avançado até falhou um penálti frente ao Gil Vicente, no sábado.

Mas se se analisar mais a frio, os números do desempenho atual não andam muito longe da prestação alcançada na época passada, quando se sagrou o melhor marcador do campeonato. Ao todo, Pote soma 11 golos em 20 encontros, uma média de 0,55 golos por jogo, ritmo apenas ligeiramente inferior à temporada passada, em que anotou 23 golos (todos no campeonato) em 37 encontros, ou seja, 0,62 golos por jogo.