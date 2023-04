Pote no meio-campo mantém eficácia

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:15 Facebook

Avançado deve fazer dupla com Morita frente à Juventus, no lugar de Ugarte.

Ruben Amorim deve voltar a apostar em Pedro Gonçalves para ocupar a vaga no centro do terreno, fruto da ausência de Manuel Ugarte, por castigo, para o encontro com a Juventus (quinta-feira, 20 horas), em Itália.

O internacional português será, à partida, o escolhido para fazer dupla com Morita no meio-campo, no jogo dos quartos-de-final da Liga Europa. Durante esta temporada, Pote alinhou por onze vezes junto a Ugarte no miolo da equipa, principalmente devido a limitações físicas do japonês. No entanto, na quinta-feira, vai ter a companhia de Morita.