Pote quer época de alto nível para dar o salto

Fruto de uma época abaixo das expetativas, Pedro Gonçalves poderá ter de esperar mais uma temporada para dar o salto na carreira.

Em 2021/22, participou em mais jogos do que no ano desportivo transato mas marcou menos golos, apesar de ter sido eficaz nas assistências. Teve menos influência, sendo "substituído" por Sarabia, que se assumiu como o elemento mais cerebral.

Com uma claúsula de rescisão de 80 milhões, Pote teve no passado recente vários clubes interessados e não descarta ouvir propostas, mas, para já, o foco está em regressar ao melhor nível para voltar a ser o líder dos leões. Participar no Mundial é, também, um objetivo, apesar da elevada concorrência. Pedro Gonçalves, de 23 anos, sofreu várias lesões durante a temporada, o que foi igualmente um forte obstáculo ao rendimento. O passe do jogador, recorde-se, está repartido entre os leões e o Famalicão, o clube anterior.