Pote renova com Sporting até 2026

O médio do Sporting Pedro Gonçalves assinou um novo vínculo com o clube de Alvalade, com duração até 2026 e uma cláusula de rescisão cifrada em 80 milhões.

"O sentimento é de orgulho e de certeza do trabalho bem feito na época passada. A renovação é uma espécie de confiança extra que o Clube me dá, mas significa também que tenho de dar ainda mais e de continuar a orgulhar o Sporting, os adeptos e a minha família", afirmou o jovem jogador português.

Apesar da mudança nos valores do contrato há uma coisa que não mudou. "O meu objetivo é trabalhar todos os dias para a equipa e para o treinador e fazer uma época igual ou melhor do que no ano passado", garantiu Pote, como o futebolista é conhecido.

A época de estreia, em 2020/21, não podia ter corrido melhor pois o Sporting foi campeão nacional e o médio foi o melhor marcador do campeonato, com 23 golos.

"Conheço as minhas capacidades e estou muito contente pela grande temporada que fiz. Não me fixo no número de golos nem de assistências, gosto é de jogar e de dar tudo em campo e espero que essa seja a minha imagem de marca", disse o médio.

Este ano Pote cumpriu 702 minutos, distribuídos por nove jogos, nos quais marcou quatro golos.