Vizela - Sporting: Pote renova votos com o golo e leão volta a rugir

Miguel Pataco Hoje às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de nove jogos a seco, Pedro Gonçalves marcou e abriu caminho ao regresso às vitórias na Liga. Vizelenses deram tudo, mas duraram pouco.

O campeão nacional ultrapassou um teste muito difícil em Vizela, voltou às vitórias no campeonato e aumentou para seis pontos a vantagem em relação ao Benfica. Depois da derrota nos Açores, os leões tiveram de sofrer a bom sofrer no primeiro quarto de hora do encontro, mas Pedro Gonçalves redescobriu o caminho da felicidade verde e branca, confirmada, ainda na primeira parte, com um golo de Daniel Bragança.

Tal como havia feito nos dois jogos com o F. C. Porto, para o campeonato e Taça de Portugal, a equipa de Álvaro Pacheco, ainda a contas com algumas baixas, entrou a pressionar e só não festejou logo aos sete minutos, porque Adán fez uma defesa fantástica a evitar o golo do supersónico Francis Cann. O Sporting sentia dificuldades em sair a jogar como gosta, mas marcou no primeiro remate enquadrado que fez. Paulinho e Sarabia desenharam o esboço e Pote assinou uma obra de arte com o pé direito.