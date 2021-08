Potes da Liga dos Campeões já estão definidos

JN Ontem às 23:10 Facebook

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se esta quinta-feira, pelas 17 horas, em Istambul, na Turquia, e os potes ficaram esta noite definidos com a realização dos restantes jogos da segunda mão do play-off.

As restantes vagas foram preenchidas pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk, os austríacos do Salzburgo e os moldavos do Sheriff.

Em Zagreb, o Sheriff fez história ao tornar-se na primeira equipa da Moldávia a chegar à fase de grupos da Champions depois de ter empatado sem golos com o Dínamo, beneficiando do triunfo caseiro por 3-0. Os moldavos integram o Pote 4.

Na Ucrânia, os locais empataram a duas bolas no prolongamento, depois do Mónaco ter igualado a eliminatória, fechando o play-off com um agregado de 3-2, e fecham o pote 3.

Na Dinamarca, o Salzburgo replicou o resultado da primeira mão e impôs-se ao Brondy, por 2-1, e foi incluído no Pote 4 do sorteio.

Quando às equipas portuguesas, o Sporting integra o Pote 1, dos campeões nacionais e vencedores da Champions e Liga Europa da época passada, enquanto o F. C. Porto e o Benfica ficaram integrados no Pote 3.

Eis a composição dos quatro potes da Liga dos Campeões:

Pote 1

Chelsea

Villarreal

Atlético de Madrid

Manchester City

Bayern

Inter

Lille

Sporting



Pote 2

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilha

Borussia Dortmund



Pote 3

F. C. Porto

Ajax

Leipzig

Atalanta

Benfica

Zenit

Salzburgo

Shakhtar Donetsk

Pote 4

Club Brugge

Young Boys

Milan

Wolfsburgo

Malmö

Sheriff

Dínamo de Kiev

Besiktas