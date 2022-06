Poucas mexidas a duas semanas da pré-época

Mercado a ritmo lento aumenta dúvidas sobre definição do plantel.

A definição atempada do plantel para 2022/23 está a ser prejudicada pelo atraso no movimento de entrada e saída de jogadores.

A pré-época arranca a 23 deste mês, mas o Braga ainda só oficializou a entrada do extremo Costinha (ex-Académica). Grande parte das aquisições depende de eventuais transferências.

David Carmo, Francisco Moura, Al Musrati, Ricardo Horta e Abel Ruiz são os craques com mais mercado, mas, para já, só Leonardo Buta foi vendido (Udinese, por dois milhões de euros). O técnico Artur Jorge terá de lidar com as indefinições verão dentro, sabendo que a Liga começa a 7 de agosto.

Entretanto, o Braga oficializou a passagem de Custódio Castro a técnico da equipa B. O anterior treinador dos sub-23 do clube será auxiliado por Hugo Freitas, Paulo Jorge, Ricardo Sousa e Rui Rêgo.