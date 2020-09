Póvoa AC e Sanjoanense sobem à 1.ª Divisão Nacional

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Póvoa AC juntou-se este domingo à Sanjoanense na subida à 1.ª Divisão Nacional de andebol, ao vencer o Almada por 36-17, no derradeiro encontro da liguilha de acesso, que decorreu no Pavilhão Municipal da Nazaré.

A formação da Póvoa de Varzim somou a segunda vitória na liguilha, depois de já ter batido a Sanjoanense (20-17) na sexta-feira, e garantiu o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, mais dois do que a equipa de São João da Madeira, que tinha carimbado a subida no sábado, ao vencer os almadenses.

Póvoa AC e Sanjoanense vão, assim, disputar o escalão principal na época 2020/21, enquanto o Almada, que ficou no terceiro e último lugar, com dois pontos, vai manter-se no segundo escalão.

O Nacional de andebol arranca a 12 de setembro, sendo que na primeira jornada o Póvoa AC visita o Madeira SAD e a Sanjoanense recebe o Avanca.