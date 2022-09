Pragmatismo desfeito no último suspiro

O Rio Ave não foi além de um empate, na visita ao terreno do Gil Vicente (2-2), em jogo da sétima jornada da Liga.

Emoção até ao último suspiro num duelo onde o Gil Vicente quebrou o pragmatismo do Rio Ave, arrancando, de forma épica, um empate (2-2) que se ajusta. Os vila-condenses, que chegaram a cavar uma vantagem de dois golos, praticamente nos únicos remates de perigo criados, tiveram a vitória no bolso até aos 80 minutos, quando os minhotos arregaçaram as mangas, e aproveitando algum desnorte do adversário, com a expulsão de Guga (83m), igualaram.

O primeiro tempo resumiu-se a um Gil Vicente sempre mais pressionante, tentando desmontar a coesa defensiva dos forasteiros, mas sem acerto na finalização, levando uma lição de eficácia do adversário, já aos 45+4 minutos, quando Guga inaugurou o marcador. No regresso do descanso, a mesma toada, com os galos sempre mais perigosos, mas o Rio Ave a vincar o pragmatismo, chegando ao 2-0, por Aziz.