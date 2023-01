Prata da casa sustenta consolidação dos Arcos

Atlético dos Arcos lidera campeonato distrital de Viana do Castelo e não abdica da aposta em jogadores da terra

Herdeiro do património futebolístico do extinto, e homónimo, Valdevez, o Atlético do Arcos está a trilhar o caminho de afirmação na região do Alto Minho, mas com olhos postos nos patamares nacionais, onde já chegou a militar durante uma época [2017/18], e para onde pretende regressar a curto prazo. Esse ensejo está a ser cumprido pela equipa sénior de futebol, que lidera o escalão mais alto da AF Viana do Castelo, numa prestação quase imaculada no campeonato, onde em 14 jogos soma 13 vitórias e apenas uma derrota.

"Estamos a dar sequência ao trabalho da época anterior, onde falhámos a subida ao perder numa finalíssima. Apesar dos bons resultados, mantemos os pés no chão e não nos deslumbramos", garantiu, ao JN, o técnico Paulo Almeida. Num plantel onde mais de 60% dos atletas são naturais de Arcos de Valdevez, o treinador enaltece "o complemento entre os jogadores experientes e os muitos jovens que vão garantindo o futuro do clube", lembrando que, frequentemente, são chamados juniores para treinar com a equipa principal, encarnando o espírito do clube.