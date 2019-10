Pratas para Ana Filipe e Inês Fernades na Austrália

Adriano Rocha Hoje às 15:11 Facebook

Primeiras medalhas para Portugal nos INAS Global Games, para atletas com deficiência intelectual, com Ana Filipe, no triplo salto, e Inês Fernandes, no lançamento do martelo, a conquistarem esta segunda-feira, em Brisbane (Austrália), as medalhas de prata nas respetivas provas.

Ana Filipe saltou 10,62 metros no concurso do triplo salto, sendo apenas batida pela russa Aleksandra Ruchkina (11,95 metros), enquanto Inês Fernandes atirou o martelo a 36,83 metros, registo só ultrapassado pela francesa Beatrice Aoustin (44,06 metros).

Destaque ainda para as qualificações para as finais de Domingos Magalhães no lançamento do disco, com a marca 31,98 metros, de Lenine Cunha no salto em comprimento (6,31 metros) e de Inês Fernandes no lançamento do peso (10,66 metros).

Carlos Freitas seguiu para as meias-finais nos 400 metros, ao dar a volta à pista em 53,41 segundos, ao contrário de Carlos Lima, eliminado com o tempo de 53,56 segundos.