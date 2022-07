Pré-época de Jorge Jesus: treinos bi-diários e conversas individuais

Treinador português está a orientar o Fenerbahçe e a colocar exigência máxima nos jogadores.

A pré-época do Fenerbahçe começou a 15 de junho e Jorge Jesus não perdeu tempo em orientar os jogadores com a máxima exigência, para que estes cheguem mais rápido à boa forma física e captem as ideias do treinador.

Segundo o jornal turco "Fanatik" o técnico português deu treinos bi-diários aos atletas e promoveu conversas individuais com os mesmos, de forma a acelerar a interiorização das ideias de jogo. Durante as sessões, Jorge Jesus esteve sempre muito interventivo a avisar os jogadores daquilo que estavam a fazer bem e mal e a transmitir o que pretende para cada momento.

Jorge Jesus prestou atenção especial a Yuksek, médio de 23 anos, que considera ser uma peça essencial para esta época. Durante os treinos foi com quem mais dialogou pela expectativa que deposita no jogador.

Com Jorge Jesus o Fenerbahçe ainda não perdeu na pré-época, tendo vencido os últimos quatro jogos, depois do empate no primeiro. Uma das fases mais importantes da época surge já nos dias 20 e 27, no desafio frente ao Dínamo de Kiev, de play-off da Liga dos Campeões.