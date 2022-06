Pré-época do Benfica arranca com exames médicos

Hoje às 16:22 Facebook

O Benfica iniciou neste sábado a pré-temporada com a realização de exames médicos e físicos, numa unidade hospitalar, em Lisboa.

Ao longo do dia, o plantel é submetido a avaliações clínicas. De acordo com as águias, João Mário, Pizzi, Gilberto, André Almeida, Rafa, Gil Dias, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Samuel Soares, Meité, Weigl, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo estiveram presentes na primeira fase.

Os jogadores que estiveram ao serviço das seleções nacionais e os reforços apresentam-se mais tarde.

O treinador Roger Schmidt e restante equipa técnica chegaram a Portugal na sexta-feira.