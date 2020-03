Prejuízos de milhares para os clubes. Benfica estima 200 mil

Vasco Samouco com José Pedro Gomes e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Coronavírus não pára, para já, os três principais campeonatos, mas bancadas estarão vazias. Benfica perde 200 mil euros, V. Guimarães e Famalicão 50 mil.

Federação Portugal de Futebol, Liga de Clubes e demais entidades tidas em conta num grupo de emergência criado de propósito para este fim, decidiram que o futebol continua, sim senhor, mas sem adeptos e praticamente só com as pessoas indispensáveis para o normal funcionamento de um jogo. Numa primeira instância, o Campeonato de Portugal passou pelos pingos da chuva, mas também esse seguirá o caminho traçado à Liga e à LigaPro, e os clubes fazem contas. Enquanto uns lamentam os danos, outros até agradecem: assim não têm prejuízo na organização dos jogos.

Em comunicado, a FPF anunciou que "todos os jogos das competições de futebol profissional decorrerão à porta fechada", medida que deixará os estádios vazios e que mexe com o normal funcionamento dos clubes, nomeadamente a nível financeiro.

Milhares de euros a voar

De acordo com dados recolhidos pelo JN, Benfica, V. Guimarães e Famalicão, adversários de Tondela, Sporting e F. C. Porto, respetivamente, serão penalizados em largos milhares de euros devido à falta da receita de bilheteira. As águias perspetivavam arrecadar cerca de 200 mil euros, enquanto vitorianos e famalicenses ficam privados de 60 e 50 mil euros, respetivamente. Jogar à porta fechada também implica menos receitas com publicidade, pelo facto de os patrocínios não terem a visibilidade normal, já para não dizer que o fator casa quase se desvanece devido à falta de adeptos nas bancadas. É de salientar ainda que há clubes que vão devolver o dinheiro a quem tinha adquirido bilhetes para os jogos em questão.

Por outro lado, jogar à porta fechada e, com isso, não estar obrigado a todo o investimento que implica a logística de qualquer jogo da Liga tem um lado positivo. Alguns dos emblemas mais modestos têm, normalmente, prejuízo nos jogos em casa, com despesas relacionadas com segurança e infraestruturas. Com esta medida, os encargos caem drasticamente.

A decisão, tomada em conjunto por um grupo em que também estiveram o Sindicato dos Jogadores, a APAF, a Associação de Treinadores e a Associação de Médicos de Futebol, que "continuará a monitorizar a situação", não apanha a Liga nem os clubes de surpresa. Em comunicado, a entidade responsável pelo futebol profissional adianta que a medida foi tomada "em conformidade com o previsto na reunião da Comissão Permanente de Calendários do passado dia 2 de março".

Distritais

Porto e Braga param atividade

As associações de futebol do Porto e de Braga decidiram parar todos os campeonatos. Outras associações mantêm a atividade sénior e vários clubes suspenderam os trabalhos na formação.

Modalidades

Basquetebol e voleibol fechados

As federações de basquetebol e voleibol decretaram que os jogos dos seniores serão à porta fechada. O hóquei estará limitado a 1000 pessoas por jogo.

Internacional

França e Espanha fecham os estádios

No futebol francês e espanhol, os jogos serão realizados à porta fechada. Em Espanha, a medida abrange os jornalistas.