Premier League chama por Ugarte

Unai Emery, treinador do Aston Villa, quer contar com o médio do Sporting na próxima temporada, mas a concorrência de clubes do campeonato inglês é feroz

Newcastle, Liverpool e Chelsea são alguns dos clubes ingleses que acompanham o percurso do internacional uruguaio em Alvalade e podem avançar com uma proposta, de forma a contar com o centrocampista para a próxima temporada.

De acordo com o portal inglês Football Transfers, o Aston Villa juntou-se à lista de clubes da Premier League que ponderam tentar a contratação do ex-Famalicão, com o novo diretor desportivo do conjunto, Mateu Alemany, que se vai mudar de Barcelona para o Villa Park no final da temporada, a procurar, desde já, começar a construir o plantel para a próxima temporada, com Ugarte na mira.

O médio de 22 anos chegou a Alvalade na época 2021/2022, proveniente do Famalicão, numa transferência avaliada em 6,5 milhões de euros, por metade do passe do jogador. Aquando da mudança, ficou contratualizado que o Sporting teria de comprar parcelas de 10% do passe de Ugarte, por cada 30 jogos em que o uruguaio cumprisse mais de 45 minutos em campo, num limite de três parcelas, uma vez que o Famalicão conservou 30% dos direitos económicos do atleta. Verificado o cumprimento de parte destes objetivos, os leões já tiveram de investir mais quatro milhões de euros, divididos em duas parcelas, detendo, assim, 70% do passe do jogador, elevando o investimento total para 10,5 milhões de euros. O Famalicão conserva 10% do passe, e o C.A. Fénix, do Uruguai, clube de formação de Ugarte, mantém 20% dos direitos económicos do atleta.

O médio combativo, forte nos duelos físicos no miolo do terreno, dividiu o protagonismo no meio-campo com João Palhinha na primeira temporada de leão ao peito, mas, desde que o internacional português se transferiu para o Fulham, no último mercado de verão, o uruguaio pegou de estaca na equipa orientada por Ruben Amorim. Esta temporada, entre todas as competições, o médio soma 3385 minutos, distribuídos por 45 partidas, números de utilização que colocam Ugarte no sétimo lugar dos jogadores com mais minutos pela equipa, batido apenas por Marcus Edwards, Sebastián Coates, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Antonio Adán.

Os leões protegeram Manuel Ugarte com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, no contrato que o liga aos verdes e brancos até 2026, valor que parece não ser elevado o suficiente, para assustar os clubes da Premier League.