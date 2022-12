Premier League coloca jogador do Espinho no plantel do Manchester United

JN Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Betinho, ponta de lança formado no Sporting que joga, atualmente, na Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, ao serviço do Espinho, anda nas bocas do mundo, ao surgir na lista de jogadores do Manchester United no sítio oficial da Premier League.

Betinho ainda não se estreou a marcar, esta época, pelo Sporting de Espinho, mas viralizou na Internet ao surgir no plantel do Manchester United no sítio oficial da Premier League.

A informação disponível naquela plataforma, que se fica pela data de nascimento, confirma a identidade do avançado, atualmente com 29 anos, que é natural de Santa Maria de Lamas, clube onde nasceu para o futebol.

PUB

O espanto é ainda maior quando se constata que o extrato de informação disponibilizado pela Premier League engloba as últimas quatro temporadas, mesmo que os registos se fiquem, naturalmente, todos pelo nulo.

Betinho destacou-se nas camadas jovens do Sporting, que o recrutou ao União de Lamas ainda muito jovem.

Na época 2012/2013, estreou-se pela equipa principal leonina, mas acabaria por ser cedido a Vitória de Setúbal e Brentford, antes de assinar em definitivo pelo Belenenses.

De há quatro temporadas para cá, joga pelo Sporting de Espinho, mantendo-se no clube mesmo após a queda dos "Tigres da Costa Verde" aos campeonatos distritais, na última temporada.