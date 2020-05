Premier League confirma seis casos positivos de covid-19

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

Os testes de despistagem à doença na Premier League começaram a ser feitos no domingo e, esta terça-feira, foram revelados os primeiros resultados: há seis casos positivos.

"A Premier League pode hoje confirmar que, no domingo, 17 de maio e segunda-feira, 18 de maio, 748 jogadores e funcionários do clube foram testados para o COVID-19. Desses, seis foram positivos em três clubes", pode ler-se em comunicado.

Sem revelar o nome dos infetados nem os clubes a que pertencem, a liga inglesa informou ainda que quem testou positivo vai agora para casa cumprir um período de isolamento de sete dias.

O regresso dos campeonatos em junho faz parte da segunda etapa do plano de desconfinamento do Reino Unido.

A Premier League foi interrompida no início de março devido ao surto do novo voronavírus, numa altura em que o Liverpool tinha caminho livre para ser campeão, já que lidera a prova com mais 25 pontos do que o Manchester City.