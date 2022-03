Premier League deixa de transmitir jogos para a Rússia

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

Os jogos da liga inglesa vão deixar de ser transmitidos para a Rússia já a partir da próxima jornada, devido à invasão russa à Ucrânia, anunciou, esta terça-feira, o organizador da competição.

Em comunicado divulgado no seu site oficial, a Premier League explicou que, com o apoio unânime dos clubes, foi decidido "suspender com efeito imediato" o acordo com a empresa responsável pela transmissão dos jogos em solo russo e doar um milhão de libras (cerca de um milhão e 200 mil euros) para apoiar o povo ucraniano.

"A Premier League condena veementemente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Apelamos à paz e os nossos pensamentos estão com todas as vítimas. A doação será feita ao Comité de Emergência de Desastres para entregar ajuda humanitária diretamente aos necessitados", lê-se no comunicado do organismo.

Na última jornada, a Premier League realizou várias campanhas de apoio à Ucrânia, com todos os capitães das equipas a usarem uma braçadeira com as cores da Ucrânia, bem como jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes a participarem em momentos de reflexão e solidariedade antes de cada partida.