Premier League deverá ter estádios com capacidade máxima em agosto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

É muito provável que os estádios da Premier League voltem a encher na totalidade no começo da próxima temporada. O certificado de vacinação será um aliado importante para os adeptos que pretendam assistir aos jogos ao vivo.

A nova época de Premier League começa em agosto e o expectável, segundo o "The Guardian", é que os estádios voltem a encher na máxima capacidade. Caso as restrições aumentem, o certificado de vacinação será utilizado para possibilitar a entrada em grandes eventos.

O governo inglês planeia remover a obrigatoriedade de máscara e o distanciamento social a 19 de julho, mas manter os avisos de precaução em locais de grande risco como os transportes públicos.

"Há confiança que as vacinas estão a quebrar a corrente entre infeções, doenças graves e mortes", refere Saffron Cordery, chefe executivo do Serviço Nacional de Saúde inglês. No entanto, existe o receio que o levantamento das restrições na totalidade represente uma pressão maior.

Os casos de covid-19 no Reino Unido aumentaram significativamente no último mês. Em inícios de junho estavam bem abaixo nos 10 mil diários e atualmente já ultrapassaram a marca dos 27 mil.

Apesar deste aumento, o secretário da Economia e Indústria Kwasi Kwarteng referiu à Sky Sports que a final do Euro 2020 vai realizar-se "sem dúvida" em Wembley. Há pouco mais de um mês, a final da Liga dos Campeões não pôde ser recebida por Inglaterra, devido à impossibilidade de assegurar o tempo de quarentena para meios de comunicação, patrocinadores e convidados, que fossem viajar para o país.