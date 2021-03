Premier League gasta 320 milhões de euros em comissões durante a pandemia

NB Ontem às 23:47 Facebook

Segundo uma nota publicada esta quarta-feira pela federação inglesa de futebol, os clubes da Premier League pagaram 272 milhões de libras (cerca de 320 milhões de euros ao câmbio atual) em comissões a agentes e intermediários, durante o período pandémico, entre fevereiro de 2020 e o mesmo mês de 2021.

De acordo com a mesma fonte, nas janelas de transferências do verão do ano passado e do inverno deste ano, o clube que mais pagou em comissões foi o Chelsea, tendo despendido sensivelmente 41 milhões de euros. Recorde-se que só na contratação de Kai Havertz, o adversário do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões gastou 80 milhões de euros.

Em Inglaterra, note-se, as comissões a empresários são sempre taxadas a 10 por cento do valor da transferência em causa. Voltando à lista dos mais gastadores em comissões, o segundo posto é ocupado pelo Manchester City, com gastos na ordem dos 35 milhões. Os citizens, tal como os blues, também estão nos quartos de final da Champions.

O pódio dos clubes da Premier League com mais encargos em comissões, no período em análise, fica completo com o Manchester United (34 milhões), seguido, por esta ordem, por Liverpool (24 milhões), Tottenham e Arsenal (19 milhões).

Fora dos chamados "Big Six" (os grandes seis, em português), os que mais dinheiro gastaram com estas taxas foram o Everton (16 milhões) e o Wolverhampton (14 milhões).