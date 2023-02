Premier League já pagou 1,3 mil milhões aos grandes

Mercado inglês é o principal destino dos craques de Benfica, F. C. Porto e Sporting desde o início do século. Vendas para os "big 5" valeram mil milhões de euros.

A saída de Enzo Fernández da Luz rumo ao Chelsea é apenas o mais recente exemplo de um filão que tem dado muito a ganhar aos principais clubes portugueses. A Premier League é o destino preferencial das vendas de Benfica, F. C. Porto e Sporting, que, desde o ano 2000, já arrecadaram qualquer coisa como 1,367 mil milhões de euros (MM€) apenas nesse mercado. A Espanha é o país que mais se aproxima dos britânicos na hora de pescar em Portugal e, fazendo contas à receita total com as cinco principais ligas europeias desde o início do século, águias, dragões e leões já arrecadaram 3MM€.

Dois anos e meio depois de ter visto o Atlético de Madrid bater a cláusula de rescisão (120 milhões de euros) por João Félix, o Benfica voltou a garantir um "jackpot" idêntico (121M€) com Enzo e isto apenas seis meses depois de Darwin Núñez ter rumado a Liverpool a troco de 80M€. O argentino e o uruguaio valeram, em conjunto, 200M€ do total de 584,7M€ que os encarnados negociaram com clubes da Premier League.