Premier League mantém jornada do "Boxing Day"

Liga inglesa decide não parar competição apesar dos surtos de covid em várias equipas.

O agravamento da pandemia de covid-19 e os surtos de infeções em vários clubes da Premier League ameaçam interromper a competição, mas, após uma reunião realizada esta segunda-feira com os donos das 20 equipas, a federação inglesa (FA) decidiu manter a calendarização para o período festivo, a começar pela jornada do dia seguinte ao Natal, o tradicional "boxing day".

No fim de semana passado, seis dos 10 jogos da 18.ª ronda do principal campeonato inglês foram adiados, depois de quatro partidas de jornadas anteriores também terem sido reagendadas. A FA considera, no entanto, que os próximos jogos deverão manter a agenda original "sempre que possível", embora a hipótese de haver novos adiamentos continue a estar em cima da mesa.

Entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, cada clube da Premier League tem três jogos no calendário e, na referida reunião, houve quem alertasse para o excesso de competição dos jogadores que não estejam infetados com o novo coronavírus, mas a FA não foi sensível a qualquer paragem, decidindo apenas retirar do calendário possíveis jogos de repetição da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, que se realizará entre os dias 7 e 10 janeiro.