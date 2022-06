Premier League mantém preço máximo de 35 euros para bilhetes visitantes

Objetivo é fomentar o melhor ambiente possível nos estádios tendo em conta os custos de deslocação dos adeptos.

A Liga inglesa é uma das competições que mais inova com o passar dos anos e agora deu mais um passo para melhorar as condições dos adeptos. Os clubes acordaram esta quinta-feira manter o limite máximo de 35 euros para bilhetes visitantes nas próximas três temporadas. Este limite foi estipulado na época 2016/17 e será revisto em 2025.

"Os clubes reconhecem a importância que os adeptos têm em criar o melhor ambiente possível nos jogos. Também existe o conhecimento adicional dos custos de viagem quando acompanham a equipa nos jogos fora de casa", pode ler-se no comunicado da Premier League, justificando a decisão.

Os emblemas estão ainda empenhados em desenvolver a interação com os adeptos. Será criado o Fan Advisory Boards, que irá nomear um responsável para coordenar as atividades com os aficionados. De forma a estabelecer um nível mínimo de atividades com os adeptos, será ainda introduzido o Fan Engagement Standard.