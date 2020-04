Premier League não desiste de terminar a época 2019/20 em campo

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

Os clubes que compõem a Premier League, o principal escalão do futebol inglês, mantêm a intenção de terminar a temporada, mas apenas admitem retomar a competição quando estiverem reunidas condições de segurança, devido à pandemia de Covid-19.

"A Premier League e os clubes estão a trabalhar em conjunto em diferentes cenários. O nosso objetivo é retomar a competição quando for seguro fazê-lo e apenas com aprovação do Governo", disse um porta-voz da Premier League, no final de uma reunião realizada esta sexta-feira, por videoconferência, e na qual estiveram representados os 20 emblemas que disputam a prova.

Na reunião, todos os clubes voltaram a manifestar a intenção de retomar e concluir o campeonato, não tendo sido abordados temas como o prazo para finalizar a prova - tem sido avançado o dia 30 de junho -, os cortes salariais nas equipas ou o mercado de transferências.

"Mantemos a intenção de completar a temporada 2019/20, mas, neste momento, qualquer data é incerta, perante a evolução da Covid-19", referiu o mesmo porta-voz, salientando que "a liga apenas será retomada quando houver autorização das entidades médicas".

A Liga inglesa foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas.

O Liverpool, que não vence a prova desde 1990, lidera o campeonato de forma isolada e com larga vantagem pontual sobre a concorrência.

O governo britânico anunciou na quinta-feira que vai prolongar por pelo menos mais três semanas o regime de confinamento obrigatório, que só permite às pessoas saírem de casa para a compra de bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício, ajudar pessoas vulneráveis ou trabalhar, se não for possível fazê-lo remotamente.

O Reino Unido registou 14.576 mortos em 108.692 pessoas infetadas durante a pandemia Covid-19, de acordo com a atualização dos dados feita hoje pelo Ministério da Saúde britânico.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.