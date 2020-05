Premier League sem resultados positivos após testar mais de 1100 jogadores e staff

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

A Liga inglesa não detetou qualquer caso positivo de infeção por covid-19 na última ronda de testes que realizou a 1130 jogadores e membros do staff dos clubes.

"A Premier League confirma este sábado que, nos dias 28 e 29 de maio, foram testados 1130 jogadores e outros elementos dos clubes à covid-19, e zero testaram positivos", lê-se no site da Premier League.

Isto, no mesmo dia em que o governo britânico revelou que as competições desportivas podem recomeçar na segunda-feira no Reino Unido, sem espetadores e seguindo as indicações da autoridade de saúde em relação à covid-19.

A abertura dada pelo governo permite o recomeço da liga inglesa de futebol, marcado para 17 de junho, após cerca de três meses de interrupção devido à covid-19.