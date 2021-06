Premier League vai financiar dois mil desfibrilhadores para clubes

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:42 Facebook

A Premier League anunciou esta sexta-feira que vai oferecer a clubes de formação e a associados da Football Foundation dois mil desfibrilhadores para prevenir mortes por paragem cardíaca súbita.

Em conjunto com a Football Foundation e Federação Inglesa de Futebol, a Premier League vai dividir o financiamento dos desfibrilhadores em duas fases: a primeira será para instalações da Football Fundation que não têm este aparelho. Esta é uma fundação da Liga e da Federação Inglesa que ajuda as comunidades a melhorar as instalações desportivas locais.

Na segunda fase, clubes de formação vão poder candidatar-se ao financiamento dos desfibrilhadores. Expecta-se que estes equipamentos vão poder ser utilizados, se necessários, por 1,5 milhões de pessoas por época.

Cada instalação ou clube que receba um destes desfibrilhadores, terá de ter pelo menos uma pessoa que tenha completado o curso de paragem cardíaca súbita da Federação Inglesa.

Richard Masters, Chefe Executivo da Premier League, referiu que "o incidente traumático com o Christian Eriksen alertou para a necessidade de ter mais desfibrilhadores disponíveis na comunidade futebolística".