Prémio Puskas: uma bicicleta em muletas que prova que não há impossíveis no futebol

Na juventude, Marcin Oleksy quis ser como Iker Casillas, mas um acidente enquanto trabalhava tirou-lhe uma perna e mudou-lhe os horizontes. Não se rendeu perante a adversidade, voltou aos relvados para jogar futebol para atletas amputados e assinou um dos golos mais icónicos da história do jogo. O prémio Puskas recebido na gala "The Best" da FIFA ajudou a dar visibilidade a uma história de uma impressionante perseverança.

Ver Marcin Oleksy voar para um pontapé de bicicleta numa partida de futebol para amputados é como encarar a vida sob um novo prisma. É olhar o mundo sem barreiras, sem sonhos desfeitos nem impossíveis por que lamentar. É ver a vida como ela é, um fôlego de oportunidade que guia os mais determinados a momentos icónicos.

Quando o nome do jogador polaco, de 35 anos, foi anunciado como autor do melhor golo do ano nos prémios "The Best", da FIFA, o futebol não prestava homenagem apenas a um remate por poucos sequer imaginado. Dava, antes, um sinal de que todos podem ser heróis, mesmo quando as probabilidades teimam a jogar contra si.