Prémios Stromp para Coates e Nuno Mendes

O defesa central uruguaio Sebastián Coates vai receber o prémio Stromp para futebolista do ano do Sporting, anunciou esta quinta-feira o grupo de adeptos do clube, que vai distinguir Nuno Mendes como a revelação de 2020.

Em comunicado, o grupo Stromp divulgou a lista dos 16 premiados de 2020, entre os quais constam o judoca Jorge Fonseca e a karateca Catarina Rodrigues, pelas medalhas conquistadas nos campeonatos europeus das respetivas modalidades.

O hoquista espanhol Pedro Gil e a luso-camaronesa Auriol Dongmo, recordista nacional e que recentemente alcançou mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 no lançamento do peso, foram eleitos atletas do ano.

A distinção de treinador do ano de 2020 vai ser entregue a Luís Magalhães, técnico da equipa principal de basquetebol do clube, enquanto o avançado da formação de juvenis Youssef Ramalho Chermiti vai receber o prémio Academia.

Na impossibilidade de realizar a tradicional gala anual, devido à pandemia de covid-19, os galardoados na 58.ª edição dos prémios Stromp já estão a receber estas distinções, estando prevista uma emissão especial sobre os mesmos na Sporting TV, na sexta-feira, a partir das 22:35

O grupo Stromp justificou a redução do número de premiados, que em 2019 foi de 43, devido à não realização das competições desportivas que atribuem prémios por inerência, casos dos campeonatos do mundo, da Europa e dos Jogos Olímpicos.

Eis a lista dos 16 premiados:

Atletas do ano: Pedo Gil (hóquei em patins) e Auriol Dongmo (atletismo)

Futebolista: Sebastián Coates (futebol masculino)

Revelação: Nuno Mendes (futebol masculino)

Academia: Sporting - Youssef Ramalho Chermiti (futebol)

Técnico: Luís Magalhães (basquetebol)

Dirigente: Miguel Afonso (vogal do Conselho Diretivo)

Coordenador: Márcia Ferreira (desporto adaptado)

Dedicação: Jorge Maia Patinho (basquetebol de formação)

Sócio: Henrique Salgado.

Saudade: Romeu Branco, José Cordeiro de Castro e António Aguiar de Matos (todos a título póstumo)

Especial funcionário: Amália Alves (tesouraria do Sporting)

Europeu (por inerência): Jorge Fonseca (judo) e Catarina Rodrigues (karaté).